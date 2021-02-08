159 هدفاً بالدور الأول لـ «الهواة» وعين «الصقور» على « المحترفين»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حملت مباريات الدورالأول لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم أرقاماً قياسية على مستوى الأهداف وصلت الى 159 هدفاً في 55 مباراة فيما استقر عدد البطاقات الملونة عند 235 بطاقة منها 10 حالات طرد، وتمكن فريق الإمارات من تكرار سيناريو الموسم الماضي «الملغى» بسبب «كورونا» متربعاً على القمة محققاً لقب بطل الشتاء، وهو اللقب الذي يحفز «الصقور» على العودة إلى «المحترفين»، ويعد العروبة الوصيف نجم الدور الأول.

وفي الجولة 11، نجح أصحاب الأرض في 5 ملاعب في الفوز، وتغلب دبا الحصن على مسافي، والعربي على دبا الفجيرة 1 - 0 ،والإمارات على مصفوت والحمرية على الذيد بنتيجة 2 - 1، ونجح العروبة في تحقيق «ريمونتادا» أمام البطائح وفاز4 - 2.

وظلت الصدارة متأرجحة بالدور الأول ما بين مسافي والبطائح والإمارات، بفارق نقطة، وتربع «الصقور» في النهاية على القمة برصيد 21 نقطة يليه العروبة بـ20 نقطة وصيفا وتراجع البطائح ثالثاً (19 نقطة) بسبب خسارته من العروبة. تغييراتوشهد الدور الأول تغييرات عدة بالأجهزة الفنية، ففي البطائح رحل المدرب المصري عصام عبده وتمت الاستعانة بالإيطالي جيوفاني وتلاه التونسي نور الدين العبيدي المهمة، واستغنى دبا الفجيرة عن المصري طارق السيد ليخلفه الوطني سليمان البلوشي وأقال دبا الحصن البرتغالي انطونيو وأسند المهمة للإيطالي بانديني، واستقال عبدالغني المهري مدرب مسافي وتولى مواطنه محمد الخديم تدريب الفريق، وغادر التونسي غازي الغرايري ،الحمرية تاركاً المسؤولية لمحمد إسماعيل.

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