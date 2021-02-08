5 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في يناير

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل لشهر يناير في دوري الخليج العربي لكرة القدم، والمقامة برعاية «اتصالات»، وتم ترشيح 5 لاعبين لجائزة أفضل لاعب وهم المالي موديبو مايغا «عجمان»، والبرازيلي أيغور كورنادو «الشارقة» والبرازيلي رامون لوبيز «خورفكان»، وعبد العزيز هيكل «شباب الأهلي»، والكوري الجنوبي ميونج جو لي «الوحدة»، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس، ماجد ناصر «شباب الأهلي»، وعادل الحوسني «الشارقة»، و سلطان المنذري «الوصل»، ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من مهدي علي «شباب الأهلي» الذي أعاد التوازن لـ «الفرسان»، والبرازيلي أودير هيلمان «الوصل» الذي لم يعرف الخسارة مع «الإمبراطور»، والمصري أيمن الرمادي «عجمان» الذي أحيا آمال «البركان» بالبقاء بعد انتصارين مهمين في يناير.

ويستمر تصويت الجماهير عبر الموقع الإلكتروني لرابطة المحترفين لمدة 48 ساعة.

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