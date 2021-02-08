الكمالي مع شباب الأهلي حتى 2023

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

جدد شباب الأهلي عقد حمدان الكمالي «31 عاماً»، مدافع فريق الكرة حتى 2023، بعد تميزه في الخط الخلفي لـ«فرسان دبي»، منذ التعاقد معه في أغسطس الماضي، في صفقة انتقال حر بعد رحيله من الوحدة، ونشر اللاعب صورته مع العقد الجديد على حسابه الشخصي في «انستغرام».

ويعد الكمالي أحد الأعمدة الرئيسة التي يبني عليها الجهاز الفني لشباب الأهلي، تشكيلته الدفاعية، وساهم مع الفريق في الفوز بكأس سوبر الخليج العربي، وفي الوصول إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي. وكان الكمالي قضى 14 موسماً في صفوف الوحدة، بخلاف مسيرته مع فرق الناشئين والشباب في النادي، إلى جانب خوضه تجربة احترافية في ليون الفرنسي على سبيل الإعارة في موسم 2014 - 2015، قبل انضمامه إلى شباب الأهلي.

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