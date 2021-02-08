مارفيك يضم عبد الباسط وراشد لمعسكر دبي ومغادرة 4 لاعبين

المصدر: دبي- العوضي النمر

خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مرانه مساء أمس على ملعب الوصل الفرعي، تحت إشراف المدرب الهولندي فان مارفيك، في بداية التجمع المحلي «الاستثنائي» في إطار تحضيراته لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وقرر الجهاز الفني ضم محمد عبدالباسط لاعب وسط الشارقة، وأحمد راشد مدافع الوحدة إلى قائمة المنتخب بمعسكر دبي، بعد مغادرة ماجد حسن والحارس عادل الحوسني، لشعورهما بوعكة صحية، ويوسف جابر لعدم اكتمال شفائه، ومحمد العطاس للإصابة.

واستعرض مارفيك خلال محاضرة فيديو استعراض الحالات الفنية للمباراة الودية التي جمعت «الأبيض» بنظيره المنتخب العراقي الشهر الماضي.

وتضم قائمة «الأبيض» في معسكر دبي كلاً من علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، بندر الإحبابي، محمد صالح برغش، سالم راشد، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، وليد عباس، محمود خميس، سعيد أحمد، ماجد سرور، علي سالمين، عبدالله رمضان، خليل الحمادي، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، علي صالح، كانيدو، علي مبخوت، تيغالي، زايد العامري بالإضافة إلى محمد عبدالباسط، وأحمد راشد.

وأكد محمد حماد مشرف منتخبنا أن الجهاز الفني حرص على متابعة مباريات دوري الخليج العربي، ورصد أداء اللاعبين، الذين تم اختيارهم في القائمة، التي تضم أفضل العناصر، التي برزت خلال الفترة الماضية، وقال «أبواب المنتخب ستظل مفتوحة لكل من يقدم نفسه بصورة جيدة».

من ناحية أخرى علم «البيان الرياضي» من مصادر مطلعة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن النية داخل الاتحاد تتجه إلى تأجيل التصفيات المشتركة المقررة في مارس المقبل، إلى موعد لاحق للظروف الصحية في بعض الدول بسبب فيروس «كورونا» وأن الموعد المقترح هو يونيو المقبل على أن تقام بنظام التجمع، وسوف يصدر القرار الرسمي بالموعد الجديد منتصف الشهر الجاري، مع إرسال تعميم لمعرفة رغبة الدول المشاركة في التصفيات في استضافة مباريات المجموعات.

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