صفقات الشتاء بين الاعتماد والترقب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

استطاع عدد من اللاعبين القادمين الجدد في فترة الميركاتو الشتوي الأخير تقديم أوراق اعتمادهم كصفقات ناجحة لا يشق لها غبار في دوري الخليج العربي من خلال مساهماتهم الواضحة في قيادة أنديتهم لكسب نقاط ثمينة والارتقاء في جدول الترتيب. في المقابل مازال الشارع الرياضي يترقب البصمة الأولى لبقية الوافدين الجدد وفي مقدمتهم الياباني ناكاجيما محترف العين الذي يواصل غيابه عن تشكيلة الزعيم لأسباب صحية. وشهد سوق الانتقالات الشتوية الذي امتدّ بين 5 يناير الماضي و1 فبراير الجاري ضم 54 صفقة جديدة في أندية دوري الخليج العربي بواقع 21 لاعباً أجنبياً و8 مقيمين و23 مواطناً و2 من مواليد الدولة.

وأثبت السوري عمر خريبين القادم إلى الوحدة من الهلال السعودي أنه أبرز صفقات الشتاء من خلال مساهمته الفعّالة في النتائج الإيجابية التي حققها فريقه في الفترة الأخيرة، وكانت البداية في مباراة حتا في الجولة 14 عندما قاد «أصحاب السعادة» للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد من خلال تسجيله ثنائية قبل أن يبصم بالعشرة على تألقه بإدراك التعادل لفريقه في قمة الجولة 15 أمام الشارقة (1-1).

ولم يكن خريبين بحاجة إلى الوقت للتأقلم مع دوري الخليج العربي مستفيداً من تجربته السابقة مع الظفرة ومن خبرته الواسعة التي اكتسبها مع فريقه السابق الهلال السعودي والمنتخب السوري.

وإلى جانب خريبين، أثبت المالي موديبو مايغا العائد إلى عجمان أنه صفقة ناجحة وكذّب كل الانتقادات التي وجهت إلى إدارة فريقه على خلفية تقدمه في العمر وبعد الاستغناء عنه في نهاية موسم 2017 - 2018.

تألق

وخطف مايغا الأنظار إليه منذ مشاركته الأولى مع عجمان في الجولة 13 عندما قاده لتحقيق أول فوز في الموسم على الفجيرة بهدفين مقابل هدف واحد قبل أن يكرر السيناريو نفسه أمام الظفرة في الجولة 14، كما أن زميله البرازيلي دييغو غاردل من الصفقات الناجحة في صفوف عجمان، حيث قدم أداءً جيداً منذ ظهوره الأول في الجولة 13 وتمكن من تسجيل هدفين في 3 مباريات وتمريرة حاسمة.

وبرز إسماعيل الحمادي بشكل لافت في فريق خورفكان ولعب دوراً مهماً في انتزاع فريقه نقطة ثمينة من العين في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 14 وحسم التعادل بهدفين لمثلهما. وانضم الإسباني بيدرو كوندي مهاجم الظفرة إلى قائمة صفقات الشتاء الناجحة بتسجيله هدفين من 3 مباريات شارك فيها منذ التحاقه بالفريق، حيث سجل هدف التعادل في لقاء الوصل في الجولة 13 وهدف تقليل الفارق في مباراة عجمان في الجولة 14.

بصمة أولى

وقاد الجزائري مهدي عبيد القادم للنصر من نانت الفرنسي فريقه إلى فوز ثمين في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي أمام خورفكان عندما خطف الهدف الثاني في الوقت القاتل ليقدم الأخير أوراق اعتماده في تشكيلة العميد من الظهور الأول.

وظهر «محارب الصحراء» بأداء مميز سواء من الناحية الدفاعية أم الهجومية وكان الورقة الرابحة التي رجحت كفة النصر في المباراة، وسدد مهدي عبيد 4 مرات على المرمى وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تمريراً في المباراة بـ 92 تمريرة و116 لمسة، كما انتزع الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب شباب الأهلي الإعجاب وظهر بأداء مميز في ظهوره الأول مع الفريق مساء أول من أمس أمام العين.

وظهر البرازيلي دوغلاس كوتينيو مهاجم الفجيرة بأداء جيد رغم خسارة فريقه أمام بني ياس في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

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