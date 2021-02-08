5 هدافين في الصدارة وتيغالي خارج «TOP 10» للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أشعلت الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي الصراع على لقب الهداف بعد أن تساوى 5 لاعبين في صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 11 هدفاً بعد مرور 15 جولة، وهم ويلتون سواريز وإيغور كورونادو «الشارقة»، وعلي مبخوت «الجزيرة»، وجواو بيدرو «بني ياس»، وإيغور جيسوس «شباب الأهلي» وهي سابقة تعد الأولى في دوري المحترفين، وللمرة الأولى يغيب تيغالي مهاجم النصر الحالي والهداف التاريخي للوحدة السابق عن «TOP 10» للعشرة الأوائل في قائمة هدافي الدوري منذ موسم 2013 - 2014.

وقفز الدولي علي مبخوت نجم وهداف الجزيرة إلى صدارة القائمة بعد أن أحرز «هاتريك» في شباك الظفرة رفعت رصيده إلى 11 هدفاً ، وسجل البرازيليان جواو بيدرو وإيغور جيسوس مع بني ياس وشباب الأهلي في مواجهة الفجيرة والعين ليرفعا عدد أهدافهما إلى 11، فيما كان ويلتون سواريز الغائب الوحيد عن الجولة بسبب الإصابة.

ثنائيات

وشهد الجولات الـ15 الماضية تفوق ويلتون سواريز في عدد الثنائيات التي سجلها، إذ أحرز 3 ثنائيات في مباريات الفجيرة والوصل وحتا، بينما سجل هاتريك في مرمى الظفرة في الجولة الرابعة. أما علي مبخوت فقد سجل ثنائيتين وهاترك وحيداً في مرمى الظفرة في الجولة الأخيرة.

ركلات الجزاء

ويعد كورونادو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من ركلات الجزاء، إذ أحرز 6 أهداف من ضربات جزاء.

أما جواو بيدرو فيعد أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بالرأس «ملك الرأسيات» في قائمة المتصدرين بـ4 أهداف، ولم يسجل من ركلات الجزاء على الإطلاق.

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