مهدي يظهر الوجه الحقيقي لـ«فرسان دبي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رفع شباب الأهلي شعار «لا وقت للراحة»، وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مهدي علي، استئناف التدريبات عقب الفوز على العين 4 - 1 في الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، استعداداً للقاء الوصل في الثامنة والربع من مساء غدٍ، على ملعب استاد زعبيل، في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي. وحرص الجهاز الفني، والذي نجح في إظهار الوجه الحقيقي لشباب الأهلي، على إجراء تدريبات خفيفة للتشكيلة الرئيسية التي واجهت العين، ومنح باقي اللاعبين جرعة تدريبية كاملة، للوصول إلى الجاهزية اللازمة للقاء ذهاب الكأس، مع رغبة شباب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة لقاء الإياب المقرر يوم 2 مارس المقبل، مع ازدياد الآمال باسترداد لقب الكأس الذي خسره الفريق الموسم الماضي أمام النصر.

طموحات

وفي الوقت نفسه، بدأت معنويات وطموحات الجماهير في الارتفاع، مع تحسن مستوى ونتائج شباب الأهلي تحت قيادة مهدي علي، والذي تمكن منذ توليه المسؤولية في 15 ديسمبر الماضي، من قيادة الفريق إلى الفوز في 7 من 10 مباريات في مختلف المسابقات، مقابل تعادلين وخسارة واحدة، وجمع مع «فرسان دبي»، 11 من 18 نقطة في دوري الخليج العربي، ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وقاد مهدي «فرسان دبي»، إلى تجاوز دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وصولاً إلى الدور نصف النهائي، وإلى الدور نفسه في كأس الخليج العربي، والتتويج مع الفريق بكأس سوبر الخليج العربي، بعد الفوز على الشارقة بهدف وحيد، وسجل شباب الأهلي خلال مبارياته مع مدربه الوطني، 23 هدفاً، وتلقت شباكه 8 أهداف فقط، وهو مؤشر على مدى القوة الهجومية والدفاعية التي وصل إليها الفريق.

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