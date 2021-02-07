مسبار الأمل شعار نصف نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت رابطة المحترفين الإماراتية، إطلاق شعار "مسبار الأمل" على جولة الذهاب لنصف نهائي كأس الخليج العربي.

وتقام مباريات الذهاب ي الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي النصر مع اتحاد كلباء، والوصل ضد شباب الأهلي، فيما تقام مباريات العودة يوم 2 مارس.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع وصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، على أن تشهد المباريات وضع الشعارات الخاصة به وشاشات محيطة بالملاعب.

من جانبه، قدم عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة، الشكر للقيادات، معتبرا أن هذا الحدث يمثل مصدر فخر وإلهام، وخطوة تؤكد تبني ودعم العلم والتطور والتخطيط للمستقبل، بطموح وثبات.

وقال: "ما يزيد من فخرنا هو الكوادر الوطنية التي أشرفت على هذا الحدث وتنفيذ خطواته بثقة من القيادات الرشيدة، ذات الرؤية الثاقبة".

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