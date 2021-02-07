رامون دياز: سنتجنّب سيناريو الفجيرة أمام كلباء

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر صعوبة التحدي الذي يواجهه فريقه، عندما يلتقي اتحاد كلباء لحساب نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد غدٍ، مشيراً إلى أن المباراة تحظى بالأهمية ذاتها للفريقين من أجل الوصول إلى النهائي، وقال: سنحاول اللعب بشكل أقوى، لدينا أفضلية اللعب على أرضنا وسنبذل كل جهودنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على ضمان أوفر الحظوظ في العبور إلى المباراة النهائية قبل مواجهة الإياب.

وأضاف: الفوز الأخير الذي حققه النصر في الدوري جعل الأجواء إيجابية أكثر داخل الفريق، وننتظر من اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم في المباراة المقبلة.

وأوضح دياز أن العميد مطالب بتجنب تكرار سيناريو المباراة السابقة عندما تعادل على أرضه مع الفجيرة بهدف لمثله وفاز بصعوبة كبيرة في لقاء العودة بهدف دون رد، مشدداً على ضرورة استثمار الفريق للروح المعنوية العالية لتحقيق خطوة مهمة في مشوار التأهل.

وصرح المدرب الأرجنتيني أنه يركز حالياً على إيصال فلسفته التدريبية إلى الفريق حتى يدفع اللاعبين إلى تقديم أفضل مستوياتهم.

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