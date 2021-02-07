داسيلفا: طموح كلباء التواجد في المشهد الختامي

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد خورخي داسيلفا مدرب كلباء، بأن طموحات النمور تبدو كبيرة ولدينا رغبة في الذهاب بعيداً خلال مسابقة كأس الخليج العربي، والتواجد في المشهد الختامي مع كامل الاحترام لبقية الفرق.

وقال المدرب: على الرغم من قصر فترة الإعداد لمباراة النصر يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي، لكننا عازمون على العودة من دبي بنتيجة إيجابية تسهل علينا المهمة خلال مباراة الإياب التي تقام بملعب اتحاد كلباء.

وأشار إلى أن الفريق خاض قبل يومين مباراة مهمة أمام عجمان، ولذلك سيكون التركيز على إراحة واستشفاء اللاعبين، وذلك بعد الجهد الذي بذلوه أمام البرتقالي، وقال في اعتقادي أن لاعبي فريقي حققوا الأهم خلال هذه المسابقة بالتواجد في المربع الذهبي.

وذكر داسيلفا أن الحُكم على الوافدين الجدد الذين انضموا لقائمة الفريق خلال «الميركاتو» الأخير لا يزال مبكراً، خصوصاً وأنهم التحقوا بالفريق منذ فترة قصيرة، وأضاف: خلال مباراة عجمان الماضية شارك اللاعب سلطان السويدي المنضم حديثاً لقائمة الفريق وقدم أداء جيداً ومباراة كبيرة، علماً بأنه عائد من فترة توقف ولا يزال لديه المزيد ليقدمه للفريق.

وفيما يتعلق بالبرازيلي رومولو فقد شارك خلال الشوط الثاني وأعتقد بأنه لاعب جيد ويحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع زملائه، وكذلك استعادة لياقته البدنية، ونفس الحال ينطبق على الاعب الشاب الهولندي إيفرت، والذي يعد من اللاعبين المهرة ونتوقع منه المزيد خلال المرحلة المقبلة، وأكد استمرار غياب الثلاثي محمد سبيل واندرسون وعمر الخديم.

بدوره قال اللاعب سلطان السويدي: إن استعدادات فريقي جيدة وسنقابل فريقاً منظماً في نصف النهائي، ولذلك أرى أن مواجهة العميد لن تكون سهلة. وتابع: الفوز الأخير على عجمان سيعطينا دفعة معنوية للاستمرارية في طريق الانتصارات، وسندخل المباراة بتركيز عالِ لعبور النصر، وأشار اللاعب إلى أنه سيقوم بتسخير كافة إمكاناته لكلباء، والذي سيكون بوابته للانضمام لقائمة الأبيض.

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