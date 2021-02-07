مهدي علي: ضيق الوقت أجبر شباب الأهلي على تدريبات الاستشفاء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف مهدي علي مدرب شباب الأهلي أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة غداً، على التحضيرات للقاء الوصل بعد غد، في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وقال: «مباراتنا والوصل في مرحلة نصف النهائي، وفي بطولة كبيرة، وهي مهمة للفريقين، وبالنسبة لاستعداداتنا فالجميع يعلم أن الوقت المتاح للتحضير ضيق عقب لقاء العين، ولذا أخضعنا اللاعبين المشاركين لتدريبات استشفاء خلال تدريب اليوم والغد».

وأضاف: «الوصل هو منافسنا في هذه المرحلة من البطولة، وهو من الفرق التي تطورت كثيراً في الفترة الأخيرة، وبحسب نظام البطولة، المواجهة المقبلة مباراة الذهاب، وبعدها مباراة الإياب، ليتحدد الفريق المتأهل استناداً إلى نتيجة المباراتين، وهذا الأمر نضعه في اعتبارنا ونحن نؤدي المباراة الأولى».

وأكمل: «أتمنى أن نواصل المسيرة، ونقدم الأداء الذي يرضي الجمهور في هذه المباراة، ودائماً نسعى لنكون على قدر المسؤولية والتحدي الذي ينتظرنا في كل مباراة، وبالنسبة للاعبين المصابين الموقف كما هو، وسنتابع مع الجهاز الطبي خلال اليومين المقبلين لتحديد حالة كل لاعب».

ومن جانبه، قال عيد خميس لاعب شباب الأهلي: «ندرك أهمية هذه المباراة في مرحلة نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، وهي من شوطين، والنتيجة التي تتحقق في المواجهة المقبلة ليست نهائية، لأن هناك مباراة إياب تحدد هوية الفريق المتأهل، ومن جانبنا كوننا لاعبين سنكون حريصين على تقديم كل ما نملك من أجل إسعاد الجماهير».

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