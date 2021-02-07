هيلمان: هذه خلاصة طريقتي مع الوصل

المصدر: دبي - علي شدهان

توقع البرازيلي اودير هيلمان، مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، مباراة رائعة بين فريقه الثلاثاء، أمام ضيفه شباب الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، معللاً ذلك بحالة التوهج التي يعيشها الإمبراطور وفرسان دبي، مبيناً خلاصة طريقة عمله مع الوصل.

مباراة صعبة

ووصف هيلمان المباراة بالصعبة، نظراً لقوة المنافس، مبدياً ثقته العالية في مقدرة الوصل على تحقيق الفوز، منوهاً إلى أن مباريات الكؤوس تختلف كثيراً عن لقاءات الدوري، مشيراً إلى فريقه استعد بصورة جيدة للمباراة.

منذ البداية

وكشف هيلمان النقاب عن أنه ومنذ بداية عمله مدرباً للوصل طلب من لاعبيه ضرورة الثقة بقدراتهم، والقتال في جميع المباريات لتحقيق الهدف المنشود من خلال بذل أكبر قدر ممكن من الجهد والتركيز طوال المباراة، مشدداً على أن هذه خلاصة طريقته في العمل مع الوصل.

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