علي بن عباد: العروبة على موعد مع «المحترفين»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أشاد علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة بالأداء المتميز للاعبي الفريق الأول مع ختام مباريات مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى واحتلال الأخضر العرباوي لوصافة الترتيب خلف الإمارات، بعد الفوز العريض على البطائح بنتيجة 4 - 2، مؤكداً أن فريقه سيضرب نهاية هذا الموسم موعداً مع دوري المحترفين.

واستطاع الجهاز الفني بقيادة المدرب فتحي العبيدي تغيير استراتيجية اللعب في الشوط الثاني وتفوق الفريق على متصدر المسابقة إلى ما قبل نهاية المباراة.

وذكر بن عباد أن هذا التفوق ما كان سيحدث لولا توفير إدارة النادي لكل الإمكانات من أجل نجاح الفريق في مسعاه للتأهل إلى دوري الأضواء، معرباً عن أمله في أن يواصل اللاعبون المستوى ذاته خلال مباريات مرحلة الدور الثاني، وأن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي.

وأثنى بن عباد على الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الإدارة، وتواجدهم الدائم والمستمر بالنادي ومتابعتهم للفريق الأول ولكل فرق النادي.

وأعرب بن عباد عن أمله في عودة الجماهير للمدرجات من جديد في مختلف الملاعب لتكتمل المنظومة الكروية، ونشعر بعودة الحياة بكاملها لملاعبنا مرة أخرى.

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