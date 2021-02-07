الجزيرة يمدد عقد عبد الرحمن العامري حتى 2025

المصدر: ابوظبي: أحمد عيسى

مدد الجزيرة عقد عبد الرحمن العامري " 22 عاما" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم حتى يونيو 2025 في إطار سياسة النادي التي تستهدف المحافظة على العناصر الشابة لأجل المستقبل والإستقرار الفني ودعما لإبناء إكاديمية النادي.

وعبر العامري عن سعادته بتمديد تعاقده مع فخر ابوظبي مقدماً الشكر للقيادة العليا للنادي والإدارة والجهاز الفني على الثقة، بجانب زملائه اللاعبين على الدعم والجماهير على مساندته خلال مشواره السابق، متمنيا أن تكون الفترة المقبلة حافلة بالإنتصارات والإنجازات التي تلبي الطموحات.

وشارك العامري خلال الموسم الحالي في 4 مباريات مع فخر ابوظبي، مباراتان في الدوري ومثلهما في كأس الخليج العربي وقدم مستويات متميزة واثبت وجوده في حماية العرين ليكون البديل الأول للحارس علي خصيف.

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