«الصقور» بطل «شتاء الأولى» بهدية العروبة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أهدى العروبة لقب بطل الشتاء إلى «صقور الإمارات» بفضل فوزه، أمس، على ضيفه البطائح 4 - 2 في «ريمونتادا» مثيرة، حيث تقدم البطائح بهدفي البرازيلي ويندرسون ميورا في الدقيقتين 12 و59، وانتفض العروبة مسجلاً أربعة أهداف عن طريق سعيد عبيد، فيكتور نوانيري، رودريجو سيلفا، فتحي ساخي في الدقائق 71، 79، 82، 85، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة وصيفاً خلف الإمارات المتصدر برصيد 21نقطة، وتجمد البطائح عند 19 نقطة متراجعاً للمركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، أوقف العربي انتصارات دبا الفجيرة، وفاز عليه بهدف لوان مارتينيس في الدقيقة 38 ليصل إلى 13 نقطة، وتجمد «النواخذ» عند 17 نقطة.

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