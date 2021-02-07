إدواردو..عاشق الكاميرات والشباك

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتفل كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي، بهدفه الشخصي الثاني في شباك العين أول من أمس في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، على طريقته الخاصة، وساهم الهدف في رفع محصلة فوز «فرسان دبي» بالمباراة بنتيجة 4 - 1، حيث سارع البرازيلي إدواردو، إلى إحدى كاميرات التليفزيون الناقلة للمباراة وقام بتقبيلها فرحاً في الدقيقة 74، وكان اللاعب نفسه سجل الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف.

ويبدو أن هناك ارتباطاً قوياً بين هدافي شباب الأهلي، وعشق الكاميرات، بعد أن سبقه زميله ايغور جيسوس، بالظهور مع كاميرا للتصوير الفوتوغرافي خلال تدريبات «الفرسان»، لالتقاط صور لزملائه خلال المران. ويتشارك البرازيلي جيسوس، صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 11 هدفاً مع مواطنيه ويلتون سواريز وإيغور كورنادو،ثنائي الشارقة،،وجواو بيدرو «بني ياس»،وعلي مبخوت «الجزيرة».

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