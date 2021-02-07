استطلاع «البيان» 68 %.. وصول أنديتنا لأدوار متقدمة في «أبطال آسيا» صعب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أبدى المشاركون في استطلاع «البيان» عدم التفاؤل باجتياز أنديتنا مباريات الدور الأول في دوري أبطال آسيا 2021 في ضوء المستويات التي تقدمها أندية الشارقة وشباب الأهلي والعين والوحدة، في المسابقات المحلية، وأكدت نسبة 68 % من المشاركين بالتصويت، صعوبة عبور أنديتنا إلى الأدوار الإقصائية المتقدمة بالبطولة الآسيوية، فيما عبر 32 % عن تفاؤلهم باجتياز أنديتنا الدور الأول.وعبر حساب «البيان» على «تويتر»، عبر 39 % عن تفاؤلهم بوصول أنديتنا إلى الأدوار الإقصائية، مقابل 61 % أكدوا صعوبة تحقيق هذا الأمر، وأشار 25 % من المشاركين في التصويت عبر الموقع الإلكتروني لـ «البيان»، إلى تفاؤلهم، مقابل نسبة 75 % رأت صعوبة تحقيق الأمر.

ملحق

ويخوض فريقا العين والوحدة، ملحق دوري أبطال آسيا 7 إبريل المقبل، ويحل العين ضيفاً على فولاذ خوزستان الإيراني، ويستضيف الوحدة فريق الزوراء العراقي، وفي حال فوز العين، يتأهل للعب بالمجموعة الرابعة،وفي حال فوز الوحدة، يتأهل للعب بالمجموعة الخامسة.وفي المقابل يلعب شباب الأهلي ضمن المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا، وتضم الهلال السعودي والاستقلال الطاجيكي، والفائز من مباراة الغرافة وأجمك الأوزبكي في الملحق، ويلعب الشارقة بالمجموعة الثانية، إلى جانب تراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي، والفائز من مواجهة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي في الملحق.

خبرة

وأكد عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، أن المستوى العام للأندية الإماراتية غير مطمئن، وأنها ستواجه صعوبات في تجاوز الملحق أو الدور الأول لدوري أبطال آسيا، وأن سلاح الخبرة سيكون له دور مهم مع العين وشباب الأهلي، وقال مستوى «فرسان دبي» في تصاعد مستمر تحت قيادة المدرب الوطني مهدي علي،ولكن البطولة الآسيوية تحتاج عزيمة أكبر، كما أن الشارقة مطالب بالمزيد من التطور.

وأضاف: خبرة العين واسمه الكبير في دوري أبطال آسيا، يساعدانه على عبور الملحق رغم صعوبة وضع الفريق في ظل العناصر الحالية، والمشكلة ليست في المدرب، ولكن في العناصر الموجودة، والتي لن توصل الفريق إلى شيء هذا الموسم، أما الوحدة، فيعاني من عدم ثبات المستوى.

اللاعب المقيم

وأشار عنتر مرزوق، إلى أن أنديتنا ستفتقد اللاعب المقيم في دوري أبطال آسيا، وهو ما يؤثر سلباً عليها بالبطولة مع تنامي دوره بالتشكيل الأساسي بالبطولات المحلية وقال: يجب على العين وشباب الأهلي والشارقة، التطلع للقب قاري جديد وخاصة وانهم حققوا لقب الدوري الإماراتي أكثر من مرة، وعندما تتألق أنديتنا آسيوياَ ينعكس التأثير إيجاباً على نتائج منتخبنا.

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