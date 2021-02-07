ماجد راشد يسحب البساط من الكبار

المصدر: كلباء – محمد فضل

سحب اللاعب الشاب ماجد راشد «20 عاماً» نجم فريق كلباء البساط من الكبار، وذلك بأدائه السلس وتقديمه للسهل الممتنع في كل مباراة يخوضها بشعار النمور، ويعتبر ماجد راشد رمانة خط الوسط في الفريق الأصفر واللاعب الذي لا غنى عنه، فقد نال شرف تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام عجمان في شباك الحارس علي الحوسني، ممهداً الطريق لفوز فريقه بنقاط المباراة والتي انتهت بفوز كلباء 2- 1، وتلقى اللاعب الكثير من عبارات الإشادة من قبل المحللين ومن مدربه داسيلفا الذي يظل يختاره باستمرار لأي مباراة يخوضها النمور.

وعقب المباراة أكد ماجد راشد أن فريقه كسب ثلاث نقاط غالية، مشيراً إلى أن القادم سيكون أفضل وأن كلباء يتطور ويسير بخطى ثابتة نحو المقدمة، وعند سؤال عن حقيقة العروض التي جاءته من أكثر من نادٍ قال اللاعب: «أركز مع فريقي ولا أشغل نفسي بباقي العروض».

من جانبه وللمرة الثانية يكرر التوجولي بينال ملابا محترف كلباء سيناريو مباراة الذهاب ويخطف هدف الفوز لفريقه، والذي كفل لكلباء العلامة الكاملة، وكان اللاعب نفسه قد خطف هدف الانتصار في لقاء الذهاب في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليتخصص في شباك عجمان.

توهان مايجا

ولم يحالف التوفيق اللاعب المالي مايجا محترف عجمان أمام فريقه السابق كلباء، حيث لم يجد اللاعب كثيراً من الفرص أمام رفاق الأمس الذين لعب معهم قبل موسمين، وبدا غريباً على ملعب النمور الذي يعرفه جيداً وحتى الفرص الوحيدة التي حصل عليها في أول 5 دقائق على انطلاقة المباراة أهدرها برعونة.

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