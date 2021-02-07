انتقادات لرازوفيتش بسبب توظيف لاعبي الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شهدت مباراة الوحدة والشارقة ظهور العنابي بصفوف مكتملة للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن لعب الفريق بالأجانب الأربعة، وعدم وجود أي غيابات، إلا أن الوحدة اكتفى بالتعادل وعجز عن تحقيق الفوز رغم ظروف الغيابات المؤثرة في صفوف الشارقة، وحمّلت جماهير الوحدة ونقاد ومحللون المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش مسؤولية ظهور الفريق بشكل مخيّب، خصوصاً في الشوط الأول نتيجة التشكيلة التي بدأ بها المباراة، معتبرين أن المدرب أخطأ في توظيف بعض اللاعبين رغم وجود عناصر أخرى على دكة البدلاء في هذه المراكز الأساسية.

واعتمد رازوفيتش على عمر خريبين وإسماعيل مطر كأجنحة في أغلب فترات المباراة، ومبوكو في مركز الجناح في فترات أخرى، مما أدى إلى تضارب الأدوار، خصوصاً وأن مراكز اللاعبين الأساسية معروفة بقيام مطر بدور صانع الألعاب، في الوقت الذي أبقى فيه على الدكة خليل إبراهيم الذي تألق بشكل جيد هذا الموسم مع الفريق، وطحنون الزعابي وهما ثنائي دولي مع المنتخب الوطني. ورغم تحسن أداء الوحدة في الشوط الثاني وسعيه إلى تحقيق الفوز إلا أن الفريق لا يزال يفتقد للهوية الواضحة في طريقة اللعب في ظل أخطاء التشكيلة وتوظيف اللاعبين، ودفع المدرب بخليل إبراهيم قبل 14 دقيقة من النهاية بديلاً لعمر خريبين الذي خرج للإصابة، وطحنون الزعابي في الدقيقة الأخيرة مما فرض علامات استفهام كثيرة حول اختيارات المدير الفني.

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