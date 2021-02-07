علي مبخوت: منظومة الجزيرة تساعد على التألق

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أرجع علي مبخوت مهاجم الجزيرة تألقه اللافت وهزه لشباك الظفرة في مباراة الفريقين مساء أول من أمس في الجولة 15 من دوري الخليج العربي بثلاثة أهداف (هاتريك) في اللقاء الذي انتهى لصالح الجزيرة 5 - 1، إلى منظومة الفريق، ومساعدة زملائه، وقال: في البداية النجاح توفيق من عند الله، ثم المنظومة، وأيضاً التعاون المشترك بين الشباب الذين يساعدونني على تقديم أفضل مستوى.

واستطرد مبخوت: بالنسبة للأهداف ليس مهماً من يسجلها رغم أن أي لاعب يعمل على هز شباك الأندية المنافسة وهذا واجب، لكن المهم أن يحقق الفريق الانتصارات في جميع المباريات التي نخوضها سعياً خلف المصلحة العامة.

الهداف التاريخي

وعلّق علي مبخوت على اقترابه من أن يكون الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، ذاكراً أن هذا اللقب تحدٍ يسعى إليه، وأضاف: فهد خميس صاحب اللقب الحالي كابتن كبير وقدم الكثير في مشواره الكروي ويستحق اللقب وأنا متضامن مع طلبه بإضافة أهدافه العشرة التي أحرزها في موسم 1990 والتي لم يتم احتسابها.

وأكد مبخوت أنه لا يفكر في أن يكون الهداف التاريخي ولا يشغل نفسه بتحطيم رقم كابتن فهد خميس في الوقت الراهن، ولكنه يهتم فقط بأن يكون لاعباً إيجابياً مع فريقه وأن يساهم في تحقيق انتصاراته.

11 هدفاً

وكان هاتريك علي مبخوت في شباك الظفرة قد رفع رصيده إلى 11 هدفاً ليصل إلى صدارة قائمة هدافي البطولة مع ويلتون سواريز وإيجور كورنادو «الشارقة»، وجيسوس «شباب الأهلي»، كما أن الثلاثية جعلته يتساوى مع سبستيان تيغالي لاعب النصر برصيد 157 هدفاً في مشوار الدوري ليكون في المركز الثاني خلف فهد خميس صاحب الـ 165 هدفاً.

ويمتلك علي مبخوت «30 عاماً» فرصة كبيرة للتفوق على تيغالي «35 عاماً»، وتجاوز رقم فهد خميس قياساً بإمكانية مواصلته لسنوات عدة مقبلة باعتبار أنه ما زال أصغر سناً.

وبجانب صدارة الهدافين، فقد حقق مبخوت أمام الظفرة تميزاً جديداً بانفراده بصدارة قائمة اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في النسخة الحالية من الدوري بعد أن صنع 8 أهداف لبقية زملائه في الفريق، ليترك المنافسة على المركز الثاني لعدد من اللاعبين الذين يتشاركون في صناعة 5 أهداف.

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