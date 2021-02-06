"ريمونتادا" العروبة تهدي الإمارات لقب الشتاء دوري الأولى

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أهدى العروبة لقب بطل الشتاء لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم لصقور الإمارات بعد أن تمكن الأخضر العرباوي من إحداث " ريمونتادا " مثيرة ضد ضيفه البطائح مساء اليوم وفاز عليه بنتيجة 4-2 .

وتقدم الفريق الضيف بهدفين عن طريق البرازيلي ويندرسون ميورا في الدقيقتين 12 ،59 ليرد العروبة بأربعة أهداف تبادل في احرازها كل من سعيد عبيد، فيكتور نوانيري ، رودريجو سيلفا ، فتحي ساخي في الدقائق 71 ، 79 ، 82 ، 85 ، ليرفع الفائز رصيده الى 20 نقطة خلف الإمارات المتصدربرصيد 21 نقطة وتجمد البطائح عند 19 نقطة متراجعاً للمركز الثالث .

وفي المباراة الثانية أوقف العربي انتصارات دبا الفجيرة المتتالية وفاز عليه بهدف المحترف لوان مارتينيس في الدقيقة 38 ليصل العربي بنقاطه الى 13 ويبقى النواخذة ب 17 نقطة .

وكان الإمارات قد فاز أمس على مصفوت ب2-1 ، والحمرية على الذيد بذات النتيجة، ودبا الحصن على مسافي بهدف .

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