طاقم تحكيم إماراتي بقيادة محمد عبد الله يدير قمة الأهلي والبايرن في المونديال

المصدر: وكالات

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم تحكيم مواجهة النادي الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وقد أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن، لإدارة مباراة الفريقين تحكيميًا في المواجهة التي ستجمع بينهما يوم الإثنين بالدوحة.



ومن المقرر أن يعاونه كل من الحكمين الإماراتيين محمد أحمد يوسف وحسن المهري، وستكون البرازيلية إيدنا ألفيش باتيستا حكماً رابعاً للمباراة، وعلى تقنية الفيديو سيتواجد البحريني خميس المري ويعاونه الكندي درو فيشر.

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