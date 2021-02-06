عبد الرحيم جمعة يحدد سبب خسارة الظفرة أمام الجزيرة بخماسية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد عبدالرحيم جمعة مدير فريق الظفرة أن الحكم أحمد عيسى درويش الذي أدار مباراة فريقه أمام الجزيرة في الجولة 15 من الدوري مساء الجمعة وانتهت لمصحلة فخر أبوظبي 5-1 كان سببا في الخسارة بقرارته، ذاكرا أن الحكم يتحمل 80% من مسؤولية النتيجة السلبية التي خرج بها فارس الظفرة، مؤكدا أن درويش لم يكن موفقا في إدارة المباراة وقسا على الظفرة بعدة قرارات منها طرد ماخيتي ديوب وخالد السناني.

وقال جمعة : كرة القدم بها الفوز والخسارة والتعادل، ونحن نتقبل النتيجة دائما وشخصيا لم يسبق أن خرجت وأنتقدت حكم أي مباراة، لكن ماحدث في مباراة الجزيرة كان قاسيا علينا لأننا اجتهدنا من أجل تحضير الفريق، كما أن النادي تعاقد مع اللاعبين وصرف الملايين لكن كل الجهود والأموال تضيع بسبب التحكيم.

وأشاد مدير الظفرة بالمستوى الذي قدمه فريقه في الشوط الأول من المباراة، مؤكدا أنهم لعبوا بطريقة جيدة وكان بإمكانهم الخروج بالتعادل 1-1، ذاكرا أن طرد ديوب في نهاية الشوط وعدد من القرارات كان لها تأثيرها السلبي على الفريق واللاعبين.

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