الجزيرة «مبخوت» وشباب الأهلي «هاتريك انتصارات»

المصدر: متابعة: علي شدهان، طلحة عبد الله، محمد فضل، أحمد عيسى

حقق شباب الأهلي، أمس، فوزاً كبيراً على مضيفه العين 4 - 1، باستاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، محققاً الفوز الثالث على التوالي في الدوري مع المدرب الوطني مهدي علي، «هاتريك انتصارات»، إذ سبق لـ«الفرسان» الفوز على النصر 1 - 0، بالجولة 13، وعلى كلباء 2 - 0 بالجولة 14، ووصل الفريق إلى النقطة 25، متقدماً إلى المركز الخامس.

ولم يجد أبناء المدرب مهدي علي، صعوبة في زيارة شباك العين 4 مرات عن طريق كل من كارلوس أدواردو، هدفين الأول من ركلة جزاء (ق 8، و74) وكارتابيا (ق 53)، وجيسوس (ق 82)، فيما سجل هدف العين الوحيد مهند العنزي، (ق 93). وبهذه النتيجة تجمّد رصيد العين عند النقطة 24.

خماسية «الفخر»

وقاد علي مبخوت، فريق الجزيرة للفوز بخماسية على مضيفه الظفرة بنتيجة 5 - 1، مسجلاً ثلاثة أهداف «هاتريك»، كما صنع هدفي خلفان مبارك وبراندلي كواس، ليكون رجل اللقاء دون منازع، ويكون الجزيرة «مبخوت» بوجوده وبمجهوده الرائع، ورفع الفوز رصيد الجزيرة إلى 33 نقطة بالمركز الثاني، مقلصاً الفارق مع الشارقة «المتصدر» إلى 3 نقاط، وتجمد الظفرة عند 16 نقطة بعد تعرضه للهزيمة الخامسة على التوالي، وشهدت المباراة حالتي طرد غير مباشر للاعبي الظفرة ماخيتي ديوب مع نهاية الشوط الأول، وخالد السناني في الدقيقة 81.

تقدم الجزيرة بهدف خلفان مبارك في الدقيقة 10، ومنح سالم راشد مدافع الجزيرة، الظفرة هدف التعادل «نيران صديقة»، ووضع الكرة في مرمى علي خصيف في الدقيقة 19، وبدأ الظفرة الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه السنغالي ديوب في أول مشاركة له مع الفريق للاحتكاك مع علي خصيف داخل المنطقة.

وأحرز علي مبخوت الهدف الثاني لـ «فخر أبوظبي» من ركلة جزاء في الدقيقة 58، وأضاف الوافد الجديد براندلي كواس الهدف الثالث في الدقيقة 65، وعاد مبخوت لهز الشباك في الدقيقتين 69، و79. وتواصل اللعب وسط سيطرة تامة للجزيرة مع محاولاته لإضافة هدف سادس، وخاصة مع طرد خالد السناني «الظفرة».

تقنية «VAR»

وانتزع الوصل فوزاً صعباً على ضيفه حتا بهدفين لهدف في زعبيل، تقدم حتا بهدف راميريز في الدقيقة 42، فيما أدرك الوصل التعادل بتوقيع نجمه ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعد عودة حكم المباراة لتقنية «VAR»، مع طرد لاعب حتا حميد عباس، وعاد ليما للتسجيل محرزاً هدف فوز «الفهود» من ركلة جزاء في الدقيقة 95، وبعد العودة إلى «VAR»، وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 23، فيما تجمد حتا عند النقطتين.

تكرار السيناريو

وخطف كلباء ثلاث نقاط غالية بالفوز على عجمان في الدقيقة 96، بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت بملعب «النمور»، تقدم كلباء بهدف ماجد راشد في الدقيقة 73، وأدرك عجمان التعادل عن طريق ديجو غاردل (ق 84)، ونجح مالابا في الدقيقة 96 من تكرار سيناريو مباراة الدور الأول مسجلاً هدف فوز «النمور» من ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية «VAR»، وبهذه النتيجة وصل كلباء إلى 22 نقطة وتجمد عجمان عند 9 نقاط.

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