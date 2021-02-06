النصر يدشن حقبة رامون دياز

المصدر: دبي-عدنان الغربي

دشّن النصر حقبة مدربه الأرجنتيني رامون دياز وسط أجواء إيجابية عقب الفوز على خورفكان بهدفين مقابل هدف أول من أمس ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقاد المدرب الجديد تدريبات العميد أمس، استعداداً لمواجهة اتحاد كلباء لحساب نصف نهائي كأس الخليج العربي، الثلاثاء المقبل باستاد آل مكتوم.

ويعدّ الاحتفاظ بلقب كأس الخليج العربي أول تحدّ للمدرب الأرجنتيني في مسيرته مع العميد التي تمتد لـ18 شهراً، وهو مطالب أيضاً بقيادة الفريق للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وتحسين ترتيبه في الدوري.

واعترف رامون دياز بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه ووصفها بالصعبة لكنها غير مستحيلة، مؤكداً أنه سيقوم بإعادة هيكلة الفريق واستثمار المواهب التي يمتلكها للانطلاق بنفس جديد، وأنه سيركز على تطوير الأداء الهجومي، وإعادة التوهج إلى سيباستيان تيغالي الذي ابتعد عن التهديف منذ 8 مباريات متتالية.

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