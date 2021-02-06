«الصقور» يتصدّر وبطل «شتاء الأولى» يتحدد اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تصدر فريق الإمارات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مؤقتاً بفوزه على مصفوت أمس 2 - 1 وسجل هدفي «الصقور» البرازيليان ليديزي سيلفا ودييغو سيلفا في الدقيقتين 45 ،63 فيما أحرز لمصفوت برونو ديبال (ق 83) ورفع فريق الإمارات رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة فيما تجمد مصفوت عند 9 نقاط، وسيتم حسم لقب بطل الشتاء اليوم بعد مباراتي العروبة «17 نقطة» مع البطائح «19 نقطة»، والعربي «9 نقاط» مع دبا الفجيرة «17 نقطة».

من ناحية أخرى، استعاد الحمرية نغمة الفوز بتخطيه الذيد بنتيجة 2-1 وسجل للفائز تافادزوا هيلو ولوان سانتوس، فيما أحرز للخاسر جيفيرين سواريز، ووصل الحمرية إلى 16 نقطة.

وقاد البرازيلي مايسلون ليما، دبا الحصن لفوز صعب وغالٍ على مسافي بهدف وحيد جاء في الدقيقة (90+5)، وأعاد الفوز آمال دبا الحصن للتنافس على الصعود بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة، فيما توقف رصيد مسافي عند 12 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز