مطر: لم نستغل ظروف الشارقة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد إسماعيل مطر قائد الوحدة، أن فريقه لم يستغل ظروف الشارقة بغياب عدد من أبرز لاعبيه المؤثرين في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب العنابي، مساء أول من أمس، في الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وقال مطر في تصريحات صحافية عقب المباراة: «لم نستغل ظروف المنافس وكان من المفترض استغلالها بشكل أفضل من بداية المباراة خصوصاً وهو ما لم يحدث إلا أن الفريق نجح في تدارك الوضع في شوط المباراة الثاني رغم أن هذا الأمر ليس عذراً».

وأضاف مطر: «ليس شرطاً أن تقوم بكل شيء بشكل صحيح وتحقق الفوز لأن عامل التوفيق مهم، وفي النهاية أنا لاعب وقد يكون الحظ خدمني ولكني أكمل العناصر الموجودة في الفريق، لأن كرة القدم عبارة عن فريق جماعي والأهم دائماً هو الفوز».

وعجز الوحدة عن تحقيق الفوز على ملعبه على الشارقة منذ 3 سنوات، حيث كان آخر فوز للعنابي على الملك في أبوظبي في نوفمبر 2017، كما اكتفى «أصحاب السعادة» بفوز وحيد على متصدر دوري الخليج العربي في آخر 5 مواجهات جمعت بينهما، فيما فاز الشارقة في 3 وحضر التعادل الأخير مرة واحدة، ليبتعد الوحدة بشكل كبير عن إمكانية العودة إلى القمة بعد توقفه عند 23 نقطة بفارق 13 نقطة عن الشارقة المتصدر.

من جهته وصف عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة التعادل مع الوحدة بـ «العادل» قياساً لما قدمه الفريقان وتقاسمهما أفضلية الأداء والنتيجة خلال شوطي اللقاء، وقال: «الفريقان قدما مباراة قوية وكبيرة، فقد سيطرنا على مجريات الشوط الأول وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أخرى، والوحدة عاد في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف التعادل».

وأضاف: «خسرنا نقطتين ولكن مشوار الدوري لا يزال طويلاً، لا يمكن الحديث عن الغيابات لأن الفريق يمتلك 25 لاعباً في قائمته ومن الصعب بالطبع خوض الموسم بـ 13 أو 14 لاعباً فقط».

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