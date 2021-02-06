5 مكاسب لبني ياس من الفوز على الفجيرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

نجح بني ياس في تحقيق 5 مكاسب بعد الفوز الذي حققه على الفجيرة، بهدفين مقابل هدف، مساء أول من أمس، في الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، عقب تحويل تأخره في الشوط الأول إلى فوز مستحق في نهاية المباراة.

ويرصد «البيان الرياضي» أبرز المكاسب التي خرج بها السماوي من المباراة والتي استعاد بها توازنه ونغمة الانتصارات التي توقفت في الجولة الماضية بسبب الخسارة على ملعبه من الوصل.

1- صراع المنافسة

أشعل بني ياس صراع المنافسة على القمة ودخل بقوة إلى دائرة المنافسين على اللقب بعدما قلّص الفارق مع المتصدر الشارقة إلى 7 نقاط بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة، معززاً حضوره في المركز السادس، مستفيداً من تعثر الشارقة بالتعادل أمام الوحدة.

2- التفوق التاريخي

أكد بني ياس تفوقه التاريخي على الفجيرة في تاريخ مواجهاتهما بصفة عامة ودوري المحترفين بصفة خاصة، إذ لم يخسر بني ياس على الإطلاق أمام الفجيرة في المحترفين سواء على ملعبه أم خارجه باستثناء مباراة وحيدة في موسم 2019-2020 الملغى، ليحقق الفريق فوزه الخامس على «الذئاب» في عصر الاحتراف مقابل 3 تعادلات بين الفريقين.

3- أفضل دفاع

عزّز بني ياس موقعه كأفضل دفاع في دوري الخليج العربي الموسم الحالي بعد أن حافظ على شباكه نظيفة للمباراة السادسة.

ويعد دفاع بني ياس الأفضل بعدما استقبلت شباكه 13 هدفاً في 15 مباراة، وبفارق هدف عن الشارقة ثاني أقوى خط دفاع في المسابقة.

4- القوة الهجومية

استعاد بني ياس قوته الهجومية بعد عودة هدافه البرازيلي جواو بيدرو الذي استطاع تسجيل الهدف الثاني في مرمى الفجيرة، وليصل إلى 11 هدفاً في الدوري اعتلى بها صدارة قائمة الهدافين بالمشاركة مع ثنائي الشارقة ويلتون سواريز وإيغور كورونادو، إذ شكل غيابه نقطة ضعف واضحة للخط الأمامي للسماوي في مباراة الوصل الأخيرة التي خسرها الفريق بهدفين نظيفين.

5- تجاوز الغيابات

جاء الفوز على الفجيرة ليؤكد نجاح المدرب الروماني دانييل إيسايلا في تجاوز الغيابات المؤثرة التي ضربت الفريق خصوصاً ثنائي الوسط فواز عوانة ونيكولاس خيمينيز باعتبارهما من أهم عناصر الفريق الأساسية ورمانة ميزان الوسط الدفاعي والهجومي.

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