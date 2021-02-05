كلباء يكرر سيناريو الذهاب أمام عجمان ويخطف أغلى ثلاث نقاط

المصدر: كلباء - محمد فضل

خطف كلباء ثلاث نقاط غالية بعد أن حقق الفوز في الوقت الإضافي بنتيجة 2-1 على ضيفه عجمان خلال مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم بملعب نمور كلباء، بكر لنمور كلباء اللاعب ماجد راشد في الدقيقة 73 وعدل ديجو جاردل لعجمان ق 84.

وفي الدقيقة 90 +6 كرر ملابا محترف النمور سيناريو مباراة الذهاب وخطف هدف الفوز الغالي لفريقه من ركلة جزاء ليرفع النمور رصيدهم الى 22 نقطة ويتجمد عجمان عند 9 نقاط.

نتيجة سلبية

وعكس ما كان متوقعاً فقد ساد البطء الشديد أجواء الشوط الأول الذي جاء بطيئاً ورتيباً وطغى الحذر الشديد على معظم فتراته حيث غابت الفاعلية وانحصرت الكرة وسط الملعب في اغلب الأوقات.

وكاد عجمان أن ينهي هذا الشوط متقدماً بهدف لولا تدخل تقنية الفيديو "الفأر" التي ألغت هدف مهاجم عجمان ديجو جاردل "المتسلل" الذي أحرزه في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي من زمن الشوط الأول، والذي انتهى بتعادل سلبي على مستوى النتيجة الأداء.

شوط الأهداف

وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن كلباء من تسجيل هدفه الوحيد عبر تسديدة ماجد راشد القوية التي غالطت حارس عجمان علي الحوسني وسكنت الشباك في الدقيقة 73، ورده الضيوف بهدف تعادل بعد أن استغل محترف عجمان ديجو جاردل إحدى الكرات المبعدة من الدفاع، ليحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 84 .

وشهد الوقت الإضافي قمة الإثارة بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء بعد الرجوع للفار انبرى لها التوجولي ملابا، مسجلاً هدف الفوز الغالي للنمور في الدقيقة 90+6، لينتهي اللقاء بفوز كلباء 2-1.

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