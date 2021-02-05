شباب الأهلي يقسو على العين برباعية ويتقدم مركزين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

صعد شباب الأهلي مركزين في الترتيب العام لدوري الخليج العربي لكرة القدم ليصل إلى المركز الخامس برصيد ( 25 نقطة) بعد فوزه على مضيفه العين بنتيجة قاسية بلغت 4-1 وذلك في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة مباريات الجولة 15 من المسابقة، وبخسارته تجمد رصيد العين عند (24 نقطة) وتراجع العين إلى المركز السادس، وتقدم شباب الأهلي مبكرا عن طريق كارلوس أدواردو، الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء ارتكبت مع المهاجم جيسوس، (ق 8).

وفي الشوط الثاني واصل شباب الأهلي الضغط الهجومي على دفاع العين الذي بدا مرتكبا ومفتقدا للتنظيم، وهو ما استغله اللاعب كارتابيا الذي انطلق بالكرة من خارج منطقة العمليات وراوغ المدافع مهند العنزي قبل أن يكشف المرمى ويسددها على يسار الحارس معززا تقدم الفريق الأحمر بهدف ثاني بحلول الدقيقة (53).

وأضاف كارلوس ادواردو الهدف الثاني له والثالث لفريقه مستفيدا من سوء التغطية الدفاعية للعين (ق 74)، وبدا العين مستسلما بعد تأخره بالهدف الثالث، في حين أحكم شباب الأهلي سيطرته على مجريات الأمور، وأضاف الهدف الرابع عن طريق المهاجم جيسوس (ق 82)، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل المدافع مهند العنزي هدف العين الوحيد.

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