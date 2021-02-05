علي مبخوت..يصطاد عدة عصافير في 90 دقيقة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

خرج علي مبخوت مهاجم الجزيرة بعدة مكاسب من خلال تألقه مساء اليوم في مباراة فريقه امام الظفرة بالجولة 15 من الدوري والتي أنتهت لمصلحة فخر ابوظبي 5-1، أبرزها أحرازه لثلاثة أهداف "هاتريك" رفعت رصيده إلى صدارة قائمة الهدافين برصيد 11 هدفا، مشاركة مع ويلتون سواريز، إيجور كورنادو "الشارقة"، جواو بيدرو "بني ياس"، ليرفع إجمالي رصيده إلى 157 هدفا مقلصا الفارق بينه وحامل لقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية فهد خميس صاحب الـ 165 هدفا إلى 8 أهداف فقط.

كما أنفرد على مبخوت بصدارة قائمة أكثر لاعبي دورينا صناعة للأهداف في النسخة الحالية بصناعته هدفين لزميليه خلفان مبارك وبراندلي كواس ليصل إلى الرقم 8 منفردا بقائمة الصناعة وبفارق 3 نقاط عن اقرب منافسيه، إضافة إلى أن ما قام به مبخوت في اللقاء من أداء رائع وأهداف سواء بالصناعة أو الإحراز كانا سببا في منح فريقه الثلاث نقاط ليقلص الفارق مع متصدر الدروي الشارقة إلى 3 نقاط فقط.

وحصل مهاجم الجزيرة على إشادات واسعة من جماهير النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي وإشادة المحلليين في القنوات الرياضية المختلفة عقب المباراة، حيث أجمع المتحدثون على ان مبخوت كان النجم الأول أمام الظفرة دون منازع وأنه عاد إلى قمة التوهج من جديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز