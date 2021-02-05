الجزيرة بقيادة مبخوت يبصم بالخمسة في شباك الظفرة

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

قاد علي مبخوت فريقه الجزيرة لفوز كاسح على مضيفه الظفرة 5-1 في لقاء الفريقين مساء اليوم بالجولة 15 من دوري الخليج العربي، بعد مواجهة سيطر عليها الفائز وقدم مستوى متميزا وتمكن من الوصول إلى شباك مضيفه بخماسية كان نصيب مبخوت منها ثلاثة أهداف "هاتريك"، مع صناعته للهدفين اللذين أحرزهما خلفان مبارك وبراندلي كواس، ليكون رجل اللقاء الأول دون منازع.

فيما احرز للخاسر سالم راشد مدافع الجزيرة بالخطا في مرماه، بالنتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الثاني مقلصا الفارق عن الشارقة المتصدر إلى 3 نقاط وبقى الظفرة برصيد 16 نقطة في المركز العاشر بعد تعرضه للهزيمة الخامسة على التوالي، وشهدت المباراة حالتي طرد غير مباشر للاعبي الظفرة ماخيتي ديوب مع نهاية الشوط الأول ، وخالد السناني في الدقيقة 81.



بدأ الفريقان المباراة برغبة واضحة في هز الشباك مبكرا مع افضلية الجزيرة في الجانب الهجومي وتراجع الظفرة إلى المنطقة الدفاعية مع إعتماده على وجود بيدرو وديوب في المقدمة، ليكون فخر أبوظبي صاحب المبادرة بإحراز الهدف الأول عن طريق خلفان مبارك في الدقيقة 10 بعد تمريرة متقنة من على مبخوت، لكن سالم راشد مدافع الجزيرة منح الظفرة هدف التعادل عندما هز شباك على خصيف بالخطأ في الدقيقة 19، مما رفع الروح المعنوية للظفرة الذي حاول مقاسمة ضيفه السيطرة على أرضية الملعب دون أن ينجح في مهمته بعد أن فرض الجزيرة أسلوبه.

وواصل هجومه ليهدر عددا من السوانح مع تالق خالد السناني في حماية مرماه خاصة من تهديفه الوافد الجديد كواس التي حولها إلى ضربة ركنية، وبعد نهاية الزمن الرسمي للشوط الأول تعرض الظفرة لصدمة كبيرة بطرد مهاجمه السنغالي ديوب في أول مشاركة له مع الفريق بعد عودته من جديد إلى الكشوفات، نتيجة إحتكاك مع على خصيف داخل خط ست.

وتسبب النقص في تراجع مردود الظفرة في الشوط الثاني الذي سيطر على مجرياته فخر أبوظبي لينجح في العودة إلى المقدمة من جديد بإضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء إرتكبها خالد السناني مع على مبخوت والذي تولى مهمة التنفيذ في الدقيقة 58، وقبل أن يتمكن الظفرة من تهديد مرمى ضيفه، عاد الجزيرة من جديد لهز الشباك بإضافة الهدف الثالث الذي حمل توقيع الوافد الجديد براندلي كواس في الدقيقة 65 من تمريرة علي مخبوت والذي واصل تألقه وأضاف الهدف الرابع من صناعة خلفان مبارك في الدقيقة 69.

وعاد مبخوت من جديد لإحراز الهدف الخامس والثالث له في الدقيقة 79 وبعده بدقيقتين تعرض الظفرة لصدمة أخرى بطرد خالد السناني بالبطاقة الصفراء الثانية، ليتواصل اللعب وسط سيطرة تامة لفخر ابوظبي ومحاولاته لإضافة هدف سادس لكن صافرة الحكم أحمد عيسى كانت الأسرع بإعلان نهاية اللقاء بفوز الجزيرة بخمسة أهداف مقابل هدف للظفرة.

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