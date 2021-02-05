الوصل ينتزع الفوز من حتا

المصدر: دبي-علي شدهان



انتزع فريق الوصل الأول لكرة القدم، فوزا صعبا من ضيفه حتا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي.

هدف السبق

تقدم حتا بهدف السبق عبر لاعبه راميريز في الدقيقة 42، فيما أدرك الوصل التعادل بامضاء نجمه ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعد عودة حكم المباراة لتقنية "الفار"، مع طرد لاعب حتا حميد عباس، قبل أن يعود ليما لتسجيل هدف الفوز الثاني للفهود من ركلة جزاء في الدقيقة 95 من زمن المباراة، وبعد عودة حكم المباراة أيضا لتقنية "الفار".

الترتيب العام

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 23، فيما تجمد رصيد حتا عند النقطتين.

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