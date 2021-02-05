عيسى علي: مباراة الوصل وحتا لا تخضع للنتائج السابقة

المصدر: دبي-علي شدهان

أعرب عيسى علي مدير فريق الوصل الأول لكرة القدم، عن قناعته بأن مباراة فريقه أمام ضيفه حتا في الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي، لا تخضع لنتائج المباريات السابقة لأي من الفريقين، واصفا المباراة بالصعبة.

سلسلة تغييرات

وعلل علي قناعته بسلسلة التغييرات العديدة التي أجراها فريق حتا خلال "الميركاتو الشتوي"، وانعكاس تلك التغييرات على مستواه في المباراة، إضافة إلى الغيابات المؤثرة جدا في صفوف الوصل.

ليست محسومة

ولفت علي إلى أنه لا يمكن اعتبار نتيجة المباراة محسومة لمصلحة الوصل، حتى وإن رجحت كفته في سجل لقاءات الفريقين.

جودة الأداء

وشدد علي على أن جودة الأداء طوال المباراة، هو المعيار الأكثر جدوى وواقعية في تحديد النتيجة النهائية للمباراة.

انتزاع النقاط

وأبدى عيسى علي ثقته العالية في مقدرة نجوم الوصل على تقديم الأداء المقترن بنتيجة إيجابية تتمثل في انتزاع النقاط الثلاث، مبديا كامل احترامه لحتا باعتباره منافسا غالبا ما يقدم مستويات طيبة لا تعكس احتلاله مؤخرة الترتيب العام لفرق الدوري.

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