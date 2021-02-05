ديوب وكواس يشاركان منذ البداية مع الظفرة والجزيرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

يشارك السنغالي ماخيتي ديوب مهاجم الظفرة والهولندي براندلي كواس جناح الجزيرة بصفة إساسية في مباراة الفريقين التي تنطلق بعد قليل، تحديدا عند الخامسة والنصف مساء لحساب الجولة 15 من دوري الخليج العربي، في قرار مفاجئ للمدربين محمد قويض ومارسيل كايزر لان التوقعات كان تشير إلى جلوس الثنائي على مقاعد الإحتياط في أول مبارايتهما بعد التعاقد معها مؤخرا.

ومنح السوري قويض مدرب الظفرة ثقته للسنغالي ديوب ضمن عناصر تشكيلته الإساسية ليشارك في الجانب الهجومي في ظل غياب الهولندي ميخائيل روشوفيل للإيقاف بالبطاقات التراكمية، ليلعب بجانب بيدرو كوندي، فيما أختار كايزر مشاركة كواس في الجناح الأيمن بديلا لزميله زايد العامري الذي يجلس للمرة الأولى في مباريات الدوري هذا الموسم على مقاعد البدلاء.

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