اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة وكرواتيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقّع اتحاد الكرة في مقره بدبي، أمس، اتفاقية تعاون مع نظيره الكرواتي بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وآنت فوسميلوفيتش النائب الأول لرئيس الاتحاد الكرواتي، ودامير ميسكوفيتش نائب رئيس الاتحاد الكرواتي، وعلي حمد وحميد أحمد الطاير عضوا مجلس الإدارة، ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد وحمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وماريان كوستش الأمين العام للاتحاد الكرواتي، وزلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن اتحاد الإمارات يسعى من خلال الاتفاقية لتعزيز علاقاته مع الاتحادات الوطنية الأوروبية والعالمية من أجل الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في جميع المجالات الفنية والإدارية والتحكيمية وغيرها، وقال: نتطلع إلى الاستفادة من جميع الإمكانات والخبرة والسمعة التي يمتاز بها الاتحاد الكرواتي في شتى المجالات الرياضية، ونحن واثقون أن لدينا الكثير من الإمكانات التي يمكن مشاركتها مع الاتحاد الكرواتي، والتطلع إلى المزيد من التطور لهذه العلاقات في المستقبل القريب.

وأبدى دامير ميسكوفيتش نائب رئيس الاتحاد الكرواتي سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تعتبر نتيجة لعمل دؤوب في تطوير العلاقات الثنائية على مدار سنة كاملة تكللت بتوقيع اتفاقية التفاهم بين الاتحادين، مؤكداً أنها ستكون مفتاحاً رئيسياً لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات على المدى الطويل، ومثنياً على الجهود التي يقوم بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي في ربط اتحاد الإمارات بعلاقات واتفاقات من شأنها نقل التطور الرياضي والإداري بالاتحاد إلى مراحل أفضل في المستقبل.

وقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة بتسليم قميص منتخبنا الوطني إلى أعضاء الاتحاد الكرواتي وزلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي، كما تسلم قميص منتخب كرواتيا ودرعاً تذكارية.

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