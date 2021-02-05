أحمد الشاجي «عميد» حراس الهواة.. وحلم «المحترفين»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يقدم أحمد الشاجي حارس فريق الكرة بنادي الإمارات «34 عاماً» مستوى مميزاً مع فريق الحمرية هذا الموسم، من خلال دفاعه عن عرين الفريق في 13 مباراة متتالية بمجموع 1170 دقيقة، كما لم يتلق أي بطاقة ملونة طوال مشواره بالموسم الحالي، وهو مازال يحلم بالعودة للعب في دوري المحترفين بعد تواجده في فترة سابقة مع «صقور الإمارات» قبل موسمين.

ويعد الشاجي عميداً لحراس المرمى في دوري الأولى إلى جانب علي النعيمي حارس مرمى الذيد،وهو من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب أفضل حارس حيث يتفوق على كل حراس «الهواة» بتألقه الملحوظ ودوره الكبير مع فريقه الحمرية، وأكد عدد من أندية «المحترفين» مؤخراً رغبتهم في التعاقد معه.

وأكد الشاجي أنه يؤدي دوره على أكمل وجه سواء لعب في دوري «الهواة» أو «المحترفين»، وقال: أحاول دائماً الظهور بأفضل مستوى مع فريقي الحالي، مشيراً إلى أن الحمرية قادر على العودة من جديد لسكة الانتصارات فضلاً عن وجود 13 جولة كفيلة بتغيير الأمور.

وحول انتقاله مستقبلاً لدوري الخليج العربي قال: هذا الموضوع سابق لأوانه ولدي عقد يربطني بنادي الحمرية حتى نهاية الموسم المقبل.

ووصف الشاجي اللعب في دوري «الأولى» بالصعب لاعتماد الأجهزة الفنية على طريقة لعب ضاغطة ويؤدي اللاعبون المباريات بحماس عالٍ، وأشار إلى أن كل الفرق تبدو مرشحة للصعود ولا يوجد فريق كبير وآخر صغير.

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