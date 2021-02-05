الوصل وحتا.. حافة الأمل

المصدر: دبي- علي الظاهري

يخوض الوصل وحتا في الخامسة والنصف من مساء اليوم، مباراة هامة ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بعنوان «حافة الأمل» لكلا الفريقين اللذين يسعيان إلى انتزاع النقاط الثلاث بهدف تحسين وضعهما في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.



وقبل مباراة اليوم، يقف الوصل في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل حتا لائحة الترتيب بنقطتين فقط.



11 لاعباً



ولفت البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل، إلى أنه لن يعتمد في عمله الفني على 11 لاعباً فقط، مشدداً على أن فريقه يعاني من غيابات مؤثرة لأسباب مختلفة في مباراته اليوم أمام ضيفه حتا، واصفاً المباراة بالصعبة.



وأبدى هيلمان احترامه للمنافس، منوهاً إلى أن الوصل يفتقد إلى خدمات مجموعة من اللاعبين لأسباب مختلفة، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل بذات الهمة، والمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية.



ونوه هيلمان إلى أنه تمت دراسة المنافس، مع التركيز في العمل على الوصل لتحقيق الأهداف المنشودة، لافتاً إلى أنه يعمل على أن يكون لديه أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجيدين في جميع المراكز وليس الاعتماد على 11 لاعباً فقط، مشدداً على أن ذلك يوسع خياراته الفنية في قيادة الوصل نحو بلوغ أهدافه المنشودة.



مساع



ومن ناحيته يسعى فريق حتا بكل ما أوتي من قوة، إلى تحقيق مفاجأة أمام الوصل اليوم والعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة «الإمبراطور» رغم صعوبة المهمة أمام صاحب الأرض المنتشي بالفوز على بني ياس أخيراً، ويخوض «الإعصار» المواجهة بتشكيلة جديدة بعد تغيير جميع المحترفين الأجانب بضم الأوزبكي دوستونبيك خامداموف والسلوفيني ميرال سمارجيتش والمهاجم البرازيلي جوناتاس دي خيسوس والسويدي ناهير بيسارا بدلاً من الكولمبي كيفن الكسندر والزامبي موابي موسوندا والمجري فلاديمير كومان والبرازيلي وليان فارياس.



وأكد فلاديمير فيرموزيتش مدرب فريق حتا، أن مواجهة الوصل بمثابة نهائي آخر ولكن هذه المرة بتشكيلة جديدة من اللاعبين المميزين وجميعهم جاهزون للتحدي أمام «الإمبراطور»، مشيراً إلى أن فريقه يخوض المباراة تحت شعار «نكون أو لا نكون» ويأمل أن يحقق «الإعصار» النتيجة المطلوبة.



حالة نفسية



وقال فلاديمير إن «الإمبراطور» المنتشي بالفوز الأخير على بني ياس، يمر بحالة نفسية جيدة ولكن تعتبر المباراة في غاية الأهمية لحتا، موضحاً أن استقطاب اللاعبين الجدد جاء بناء على نظرة فنية وفق احتياجات الفريق وتمت عملية الاختيار بناء على متابعة سابقة لهؤلاء اللاعبين، ويشعر بالراحة تجاه القرارات الأخيرة بشأن الانتدابات الجديدة.



وأضاف: الجميع كان على دراية وإلمام بسيرة اللاعبين المنضمين حديثاً للفريق، وأنا على يقين كبير بإمكانية العناصر الجدد لإحداث الفارق حيث تم استقطاب لاعبين اثنين من أوروبا وهما السلوفيني ميرال سمارجيتش والسويدي ناهر بيسارا لديهما خبرة كبيرة جاءا من دوريات قوية، والمهاجم جوناتاس لديه الكثير من الخبرة أيضاً ويملك سيرة ذاتية رائعة مع فريق في أحد أبرز الدوريات الأوروبية.



تحديات



وقال حمد إبراهيم لاعب فريق حتا إن مباراة الوصل اليوم، تحمل تحديات كبيرة له ولجميع اللاعبين في الفريق، وتكتسب المواجهة أهمية كبرى باعتبارها مباراة مصيرية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين تعاهدوا على للخروج بصورة إيجابية وبدء تصحيح المسار بعد النتائج السلبية في الجولات الماضية. واختتم حمد إبراهيم حديثه قائلاً إن المباراة لن تكون سهلة، وسيسعى الجميع للعودة من معقل «الإمبراطور» بالنتيجة التي يتطلع إليها الجميع.

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