«بطل الشتاء» يراود رباعي الهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يراود لقب بطل الشتاء «المعنوي» أربعة فرق تحتل مقدمة ترتيب دوري الهواة وهي البطائح المتصدر بـ19 نقطة يليه الإمارات بـ18 نقطة ثم ثنائي إمارة الفجيرة فريقا دبا والعروبة بـ17 نقطة. ودعمت أندية الهواة صفوفها بـ63 صفقة خلال الميركاتو الشتوي الذي انتهى قبل أيام.

وتشهد مباريات الأسبوع الـ11 والأخير من مرحلة ذهاب مسابقة دوري الأولى إقامة 5 مباريات ثلاث منها اليوم الجمعة، وتجمع الإمارات ومصفوت ويستقبل الحمرية جاره الذيد في ديربي إمارة الشارقة، ويستضيف دبا الحصن فريق مسافي بمدربه الجديد محمد الخديم.

وغداً السبت يرحل البطائح متصدر الدوري لملعب العروبة الثالث، ويستقبل العربي نظيره دبا الفجيرة، وسيكون التعاون في الراحة الأسبوعية، وتقام المباريات في تمام الساعة الخامسة والربع عصراً.

تجنب الأخطاء

يسعى لاعبو الإمارات ومصفوت لتجنب الخطأ عندما يلتقي الفريقان بملعب الصقور برأس الخيمة، ويعول مدرب الإمارات المقدوني جوكيكا على انتدابات الفريق الجديدة التي زينت كشوفات الصقور بقيادة الأردني ياسين البخيت والذي تضع عليه الجماهير آمالاً كبيرة في قيادة الفريق للعودة من جديد لدوري الأضواء، وكان الإمارات قد استعاد نغمة الفوز خلال الجولة الماضية بعبوره عقبة مسافي.

وأياً كانت النتيجة اليوم أمام مصفوت فإن المدرب جوجيكا سينتظر مواجهة المتصدر البطائح والعروبة غداً لتحديد هوية بطل الشتاء.

وفيما يتعلق بمصفوت فقد حقق فوزاً غالياً على الحمرية خلال الجولة الماضية بهدف وحيد رفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط.

استعادة التوازن

يبحث الحمرية الخامس بـ13 نقطة عن استعادة توازنه في أعقاب هزيمته المفاجئة أمام مصفوت قبل أسبوع، وتبدو مواجهة الحمرية ضد الذيد سهلة على الورق لكن قد تختلف الأمور على أرضية الملعب، ولا يزال الذيد يبحث عن فوزه الأول في المسابقة حيث يحتل مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة، وكان الفريق قد دعم صفوفه بلاعب برشلونة الإسباني السابق الفنزويلي جيفرين سواريز الذي سجل هدف فريقه الوحيد أمام العروبة في المباراة الماضية والتي خسرها الذيد بنتيجة 2-1.

فك الارتباط

ويسعى دبا الحصن وضيفه مسافي إلى فك ارتباطهما حول النقاط الـ12 التي يمتلكها كل فريق مع أفضلية الحصن بفارق الأهداف، ولذلك يتوقع أن تكون مباراة الفريقين اليوم صعبة، ويسعى لاعبو الحصن لتجاوز آثار التعادل الأخير أمام التعاون، فيما يتطلع مسافي ومدربه الجديد محمد الخديم لاستعادة نغمة الانتصارات عقب تلقي الفريق هزيمتين على التوالي أمام الحمرية والإمارات.

كما تنطلق اليوم منافسات الأسبوع السابع لمسابقة دوري الدرجة الثانية بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي فريق لافال يونايتد مع فريق ريجينال، ويواجه فريق ليوا فريق كلية الدار، فيما يلعب يونايتد سبورت مع أتلتيكو آرابيا ف.س.

وتُستكمل مباريات الأسبوع السابع غداً بإقامة أربع مباريات، تجمع الأولى يونايتد مع الموج، ولاليغا أس بي سي أمام الهلال يونايتد، وسيتي مع جلف هيروز، فيما تجمع المواجهة الأخيرة لمنافسات الأسبوع السابع فريق فورسان هيسبانيا مع بينونة.

مفكرة

مباريات اليوم:

دبا الحصن – مسافي 17:15

الإمارات – مصفوت 17:20

الحمرية – الذيد 17:20

مباريات السبت

العروبة – البطائح 17:15

العربي – دبا الفجيرة 17:20

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