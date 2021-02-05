مهدي علي: الفوز هدفنا الدائم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتبر المدرب الوطني مهدي علي المدير الفني لفريق شباب الأهلي أن كل مباريات فريقه في الدوري تعتبر قمة، مشدداً على تقديره لفريق العين ومستوى لاعبيه، ونافياً في الوقت نفسه أن يكون هناك استعدادات مختلفة للقاء، مشيراً إلى أن فريقه هدفه دائما الفوز مهما اختلف اسم وحجم المنافس.

ويقول مهدي علي: «نتطلع إلى الاستمرار على نفس نسق الأداء التصاعدي الذي ميز مسيرتنا في الفترة الأخيرة، ومباريات العين دائماً تأتي قوية، وتتميز بالندية والإثارة، استناداً على تاريخ الفريقين الكبير في كل البطولات، وأتمنى أن نكون على قدر التحدي في هذه المواجهة، ونقدم أداء جيداً، ونحقق النتيجة المطلوبة».



وأضاف: «كل المباريات مهمة بالنسبة لنا، ونستعد لها جيداً، ومع ضغط المباريات يجب أن نكون جاهزين باستمرار، وفي كل مباراة عليك كمدرب أن تضع التشكيلة الأقوى لتحقق هدفك، وخلال هذا الشهر لدينا عدد كبير من المباريات، ومن بينها مواجهات حاسمة ومهمة في مراحل متقدمة من بطولات كأس رئيس الإمارات، وكأس الخليج العربي، والدوري، والغيابات فرضت علينا إشراك عدد كبير من اللاعبين، ولم نشعر بوجود فارق، وهذا يؤكد أن المستويات متقاربة».

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