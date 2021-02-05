العين وشباب الأهلي.. سباق الكبار

المصدر: العين - طلحة عبد الله، دبي- إيهاب زهدي

يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في الثامنة والربع من مساء اليوم، نظيره شباب الأهلي، في قمة مباريات الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويدخل الفريقان مباراة الليلة بضغوط وطموحات كبيرة تتمثل في سباقهما نحو المقدمة فالعين صاحب المركز الرابع برصيد «24 نقطة»



يتطلع إلى التقدم خطوة في الترتيب والوصول إلى المركز الثالث، لكن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة شباب الأهلي الذي بدا بأفضل حالاته على مستوى الأداء والنتائج ،بعد أن تولى قيادته المدرب المواطن مهدي علي ، ليصل إلى المركز السادس برصيد «22 نقطة»، وهو يسعى لمتابعة نتائجه القوية على حساب صاحب الأرض الليلة.



واختتم العين تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، ولا يبدو في أفضل حالاته من حيث اكتمال العدد حيث يغيب عنه عدد من العناصر الأساسية وفي مقدمتهم بندر الأحبابي الموقوف بالإضافة إلى إسماعيل أحمد، وجمال معروف للإصابة، وريان يسلم الذي يقضي الخدمة الوطنية، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس خالد عيسى، والياباني ناكاجيما، ومحمد شاكر، وينتظر أن يستعين مدرب الفريق بعدد من لاعبي الرديف لتعويض الغيابات الليلة.



لا غيابات



على الطرف الآخر، استعد شباب الأهلي للمباراة بتدريبات أمس، حضرها أغلب العناصر الأساسية للفريق، حيث لا توجد غيابات مؤثرة عن صفوف شباب الأهلي، في ظل توفر البديل القادر على تعويض أي غيابات، والروح القتالية العالية التي يتحلى بها جميع لاعبي الفريق، وتقارب الفريقين في ترتيب كليهما في جدول الدوري، يجعل اللقاء صعباً وحماسياً على الفريقين، الأمر الذي يدركه شباب الأهلي الطامح لمواصلة النتائج الجدية والمستوى المتميز الذي قدمه في نهاية الدور الأول، ومنذ تولي المدرب الوطني مهدي علي مقاليد الإدارة الفنية للفريق.



العطاس: «الكلاسيكو» يحتاج التركيز



اعتبر أحمد العطاس، مهاجم شباب الأهلي مواجهة العين واحدة من أهم مباريات الموسم وكل موسم بالنسبة للفريقين، مؤكداً على أن التركيز والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في مثل تلك المباريات يكون مفتاح الانتصار دائماً، وقال العطاس في المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: «مباراة العين، تعتبر كلاسيكو كبيراً، ومواجهة مهمة تتطلب الكثير من التركيز، ومن جانبنا كلاعبين، ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونحن حريصون على بذل كل الجهد الممكن، من أجل تحقيق النتائج التي تسعد جماهيرنا».



لابا: أهدافنا لم تتغير



أكد التوغولي لابا كودجو، مهاجم العين، أن تحضيرات فريقه لمواجهة شباب الأهلي، مضت بالصورة المطلوبة، وقال: «أهدافنا لم تتغير وسندخل المباراة للفوز مع احترامنا لطموحات المنافس، وعلينا إظهار روح القتال لأننا ندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة ونتطلع إلى تحسين موقعنا على خريطة جدول ترتيب المسابقة، لأن جماهير العين لن ترضى إلا بوضع جيد للفريق».



وأضاف كودجو: «نعد الجماهير بإظهار روح القتال من أجل تحسين موقعنا والعودة إلى وضعنا الطبيعي، فالأندية الكبيرة دائماً أهدافها واضحة وتعمل من أجل تحقيق أفضل النتائج وحصد البطولات وسنقاتل حتى النهاية لنسعدهم».

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