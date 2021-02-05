بيدرو: جميع مبارياتنا مهمة

المصدر: العين - طلحة عبد الله

أكد البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن جميع مباريات فريقه في الاستحقاقات المقبلة مهمة للغاية، وقال إن العين لم يظهر بالصورة المطلوبة في الجولة الأولى من الدور الثاني وهو مطالب بمضاعفة جهوده في الجولات التالية.

وشدد على أهمية الحرص الدفاعي في مواجهة شباب الأهلي اليوم للمحافظة على نظافة شباكه ،لأن المنافس قوي ومتميز في الناحية الهجومية، غير أن العين سيخوض المباراة على ملعبه ويرغب بقوة في النقاط الثلاث.

وكشف مدرب العين، أن فريقه سيعاني من الغيابات موضحاً أن هذه إحدى المشاكل التي يواجهها حالياً، وقال: عندما يكون لديك غيابات تصل إلى ستة أو سبعة أو ثمانية لاعبين، لا يعتبر الأمر طبيعياً ولكن غالباً ما يكون المردود متميزاً من جانبنا خاصة في مثل هذا النوع من المباريات الكبيرة على نحو ما حدث في مباراتنا أمام الجزيرة في الدور الأول على أرضنا، حيث كان أداء الفريق رائعاً في الشوط الأول مع أداء جيد والتزام بخطة اللعب وهذا ما سنبذل قصارى جهدنا لفعله في هذه المباراة.



وأضاف: مثل هذه المباريات تكون فيها حظوظ الفريقين متساوية، ولكننا سنقاتل حتى النهاية لترجيح كفتنا والحصول على نقاط المباراة الثلاث في النهاية، فنحن نرغب أن نكون ضمن أول ثلاثة مراكز على جدول الترتيب، وسنحاول أن نصل إلى قمة جدول الترتيب ولكن إذا لم نُفلح بذلك، على الأقل نكون في المركزين الثاني أو الثالث.





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