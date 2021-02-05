46 %: ديربي «الزعيم» و«الفرسان» الأفضل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختارت الجماهير، مواجهات العين وشباب الأهلي «الديربي»، الأبرز في كرة القدم الإماراتية، في استطلاع رأي الاتحاد الآسيوي للكرة، عبر موقعه على الإنترنت، ضمن سلسلة جديدة ينشرها الاتحاد حول أعظم مباريات الديربي في قارة آسيا، بعد عودة المنافسات، إثر الصعوبات التي واجهتها خلال عام 2020، بسبب فيروس «كورونا».

وبدأ الاتحاد الآسيوي السلسلة، من خلال تسليط الضوء على أبرز مواجهات الديربي في الإمارات، مشيراً إلى أن الكرة الإماراتية تمتلك العديد من الأندية الكبيرة التي تفرض حضورها عبر العديد من المواجهات الكبيرة، وفتح باب التصويت أمام الجماهير، حتى ظهر اليوم بتوقيت الإمارات، وصوّت 46 %، لصالح «ديربي» العين وشباب الأهلي، ليكون الأبرز في الكرة الإماراتية، قبل 24 ساعة تقريباً من لقاء الفريقين غداً، على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي.

وأشار الاتحاد الآسيوي في تقريره، إلى أن مواجهة العين وشباب الأهلي، تعتبر بين أكثر فريقين نجاحاً في الدوري الإماراتي، وزادت أهمية هذه المواجهة خلال العقد الأخير، خاصة أن الفريقين بلغا نهائي دوري أبطال آسيا من خلال الأهلي عام 2015، والعين عام 2016، وأوضح أن الفريقين يتشاركان في الفوز بلقب الدوري الإماراتي 23 مرة، وانتقلت المواجهة بينهما إلى المستوى القاري عام 2015، عندما تقابلا في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وانتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل 0-0 في دبي، ثم شهدت مباراة الإياب تسجيل 6 أهداف، قبل أن تنتهي بالتعادل 3-3، حيث حصل الأهلي على بطاقة التأهل لربع النهائي، بفضل الأهداف المسجلة خارج ملعبه، وفي تلك المباراة، كان الأهلي يتقدم بنتيجة 3-1، قبل أن يعود العين في الدقائق الأخيرة، ويسجل هدفين، فرض من خلالهما التعادل، الذي لم يكن كافياً للتأهل.

وجاء «ديربي» الوحدة والعين، بالمركز الثاني، بحصوله على 27 %، وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن تلك المواجهة تعتبر «كلاسيكو» الكرة الإماراتية، وكانت المباراة الأولى بين الفريقين موسم 1985-1986، وانتهت بالتعادل 3-3، ثم جاء «ديربي» النصر والوصل، ثالثاً بـ 16 %، وبيّن الاتحاد أن هذا المواجهة، يطلق عليها «ديربي دبي»، وتجمع بين فريقين من أعرق أندية البلاد، لأن النصر تأسس عام 1945، في حين تأسس الوصل بعده بـ 15 عاماً، واحتل «ديربي» الوحدة والجزيرة، المركز الرابع بـ 11 % من أصوات المشاركين، وأوضح الاتحاد القاري، أن تلك المواجهة، باتت تحظى بأهمية كبيرة في المدينة، عقب تشكيل الناديين من اندماج عدة أندية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

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