أبو الشوارب: دياز مسيرة حافلة بالإنجازات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن اختيار الأرجنتيني رامون دياز مدرباً للفريق الأول خلفاً للكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش جاء بعد دراسة وافية من قبل مجلس الإدارة واللجنة الفنية وتم اختياره من بين العديد من المرشحين كونه الأنسب نظراً لمسيرته الحافلة بالإنجازات.

وأوضح أبو الشوارب أن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني لمدة موسم ونصف وأن طموحات النصر كبيرة معه في هذه المرحلة التي مازال فيها الفريق ينافس على لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي والتقدم في مسابقة الدوري، مشيراً إلى أن ثقة الإدارة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني الجديد لتصحيح مسار الفريق واستعادة سكة الانتصارات.

وتوجه رئيس مجلس شركة النصر لكرة القدم بالشكر إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر وإلى نائبه أحمد هاشم خوري وإبراهيم الفردان عضو مجلس إدارة النادي وجميع أعضاء مجلس إدارة شركة الكرة.

كما توجه أبو الشوارب بالشكر إلى المدرب السابق كرونوسلاف يورتشيتش على الفترة التي قضاها في تدريب النصر متمنياً له الشفاء العاجل والتوفيق في مسيرته المستقبلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الكرة أنه تم الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني على ضم المدرب المواطن علي حسن إلى الجهاز الفني الجديد الذي سيبدأ عمله بشكل رسمي عقب الجولة 15 التي التقى فيها النصر مع خورفكان مساء أمس، وسيتولى مهمة تجهيز الفريق لمباراة اتحاد كلباء ضمن منافسات نصف نهائي لكأس الخليج العربي.

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