الظفرة والجزيرة.. النقاط والثأر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل الظفرة على ملعبه عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم ضيفه الجزيرة لحساب الجولة 15 من دوري الخليج العربي، في مواجهة النقاط الثلاث التي يسعى خلفها الفريقان، مع توفر رغبة الثأر عند الجزيرة من مضيفه بعد أن تعثر أمامه على ملعبه بالتعادل في النصف الأول، وخسر أمامه أيضاً في منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتمثل نقاط المباراة أهمية بالغة للظفرة الذي تعرض للهزائم في الجولات الأربع الماضية آخرها الخسارة أمام عجمان في بداية مشوار النصف الثاني، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة بالمركز العاشر على الرغم من بدايته القوية وجلوسه مع أندية المقدمة، ويدخل لقاء اليوم بعد أن دعم صفوفه بعدد من العناصر الجديدة بقيادة العائد ماخيتي ديوب، بجانب بيدرو كوندي الذي سبق له اللعب في الجولات الماضية بجانب عدد من اللاعبين المقيمين

وبالمقابل فإن الجزيرة الذي خطف الأضواء بتميز مستواه في الموسم الحالي وانتصاراته الباهرة فإنه يعيش أفضل فتراته خصوصاً بعد فوزه الأخير على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل والذي صحح به خسارته في الجولة 13 أمام خورفكان، ليحافظ على مركزه الثاني برصيد 30 نقطة واضعاً عينه على صدارة المنافسة.

غيابات الظفرة

من جانبه قال السوري محمد قويض مدرب الظفرة، إن فريقه ما زال يعاني من الغيابات رغم استرداد ما نسبته 50% من العناصر التي غابت عن الجولة الماضية أمام عجمان، وأضاف: ما زلنا نفقد عناصر مهمة في التشكيلة لكن بالتأكيد الوضع أفضل بكثير من الظروف التي عشناها في لقاء عجمان، وسنعمل مع العناصر الجاهزة على الخروج بنتيجة إيجابية.

واستطرد قويض: الجزيرة منافس قوي وأعتبره من أميز وأفضل الفرق في الدوري والتغلب عليه ليس أمراً سهلاً، ولكننا نتسلح بنتائجنا الإيجابية السابقة التي حققناها أمامه، رغم تأكيدنا بأن الجزيرة يضم عناصر مميزة بوجود أكثر من 5 لاعبين يمكنهم الوصول إلى الشباك في أي وقت، لكن خط الدفاع أقل مستوى وتوجد به بعض المشاكل.

مهمة صعبة

فيما أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة جاهزية فريقه للقاء، معتبراً أن مهمة لاعبيه ستكون صعبة لأن المنافس، وحسب قوله، يلعب بقوة مضاعفة عندما يلتقي فريقه، وأضاف: لعبنا هذا الموسم أمام الظفرة مباراتين، الأولى في الدوري على ملعبنا انتهت بالتعادل الإيجابي والثانية خسرنا نتيجتها في منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لذلك يجب أن نكون أكثر حرصاً وحذراً في مباراة الجمعة، وأن نعمل بقوة على الفوز بالنقاط الثلاث.

وتوقع كايزر أن يكون هناك تغيير في أسلوب لعب الظفرة، مشيراً إلى أن منافسه كان نشطاً في فترة التعاقدات الشتوية وضم بعض الوجوه الجديدة وأن ذلك ربما يقود إلى تغيير في طريقة اللعب السابقة، وأضاف: علينا أن نركز على فريقنا وأن نستعد بشكل أفضل حتى نحقق الفوز.

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