«مبادلة» ترعى المرحلة الثالثة من طواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

وقع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة مبادلة للاستثمار، اتفاقية ترعى بموجبها شركة «ستراتا للتصنيع» إحدى شركات مبادلة، المرحلة الثالثة من النسخة الثالثة لطواف الإمارات 2021 الذي يقام على 7 مراحل خلال الفترة من 21 إلى 27 فبراير الجاري، ويعد السباق الافتتاحي لموسم سباقات 2021، والسباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

جرى توقيع الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد عبد الله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار.

وبموجب الاتفاقية، ترعى شركة «ستراتا للتصنيع» المرحلة الثالثة من طواف الإمارات، والتي تمتد لمسافة 166 كم، ومن المقرر أن تنطلق الجولة من المقر الرئيسي للشركة في مطار العين الدولي نحو قمة جبل حفيت، مروراً بالعديد من أبرز المعالم في مدينة العين.

وأكد العواني أهمية توقيع الاتفاقية، موضحاً أن دعم «مبادلة» المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية، يعكس قيم الشركة الحقيقية وسعيها نحو الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والدور الوطني وتحقيق التكامل في الشراكات، بما يؤكد حضورها الدائم في تقديم الدعم والتشجيع وتحفيز المجتمع على النمط الرياضي الصحي والممارسات الإيجابية، معرباً عن شكره لـ «مبادلة» لحرصها على رعاية طواف الإمارات.

وقال حميد عبد الله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: «فخورون بشراكتنا مع طواف الإمارات، هذه الشراكة التي تندرج في إطار حرصنا على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع داخل دولة الإمارات وخارجها، ونتطلع من خلال الرعاية، إلى إلهام وتحفيز الجيل الجديد من الرياضيين لتحقيق الإنجازات، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي، ويسرنا أن تنطلق المرحلة الثالثة من طواف الإمارات من مقر شركة ستراتا؛ منشأتنا الرائدة في مجال التصنيع بمدينة العين».

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