الوحدة يعرقل الشارقة ويفقده نقطتين في صراع اللقب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

حسم التعادل الإيجابي 1-1 قمة الوحدة والشارقة، التي جرت مساء اليوم الخميس، على أرضية استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي.

وعرقل الوحدة، الشارقة متصدر جدول دوري الخليج العربي ليفقد الأخير نقطتين ثمينتين في صراعه على اللقب هذا الموسم، ولكنه واصل اعتلاء الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن الجزيرة الوصيف الذي يلعب مع الظفرة غدا، فيما وصل الوحدة إلى النقطة 23 في المركز السادس مؤقتاً.

تقاسم الفريقين شوطي اللقاء بعدما سيطر الشارقة على شوط المباراة الأول بالكامل وفرض أفضليته على أصحاب الأرض، إذ كان "الملك" الأكثر محاولات على المرمى وصاحب المبادرة الهجومية، حيث جاء أول تهديد عن طريق تسديدة من كايو في الدقيقة 14 ولكنها ارتدت من العارضة.

ونجح لوان بيريرا في ترجمة أفضلية الشارقة عندما سجل الهدف الأول في الدقيقة 30.

في المقابل عانى الوحدة كثيراً بسبب أخطاء في توظيف اللاعبين، ولكنه كاد أن يدرك التعادل عن طريق تسديدة من عمر خريبين أنقذها عادل الحوسني ببراعة.

وفي الشوط الثاني تغير الحال بعدما كثف الوحدة ضغطه الهجومي ونجح في السيطرة على مجريات الأمور، إذ تمكن من التعادل بهدف مبكر مطلع الشوط الثاني عن طريق رأسية من السوري عمر خريبين.

وشكل الوحدة خطورة واضحة على دفاع الشارقة وسط تألق من عادل الحوسني، فيما حاول الشارقة خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ولكن محاولاته لم يكتب لها النجاح لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

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