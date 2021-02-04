اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الكرواتي

المصدر: وام

وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اتفاقية تعاون مع نظيره الكرواتي بمقر الاتحاد بدبي بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس رئيس اتحاد الكرة، وآنت فوسميلوفيتش النائب الأول لرئيس الاتحاد الكرواتي ودامير ميسكوفيتش النائب الثاني لرئيس الاتحاد الكرواتي، وعلي حمد البدواوي، وحميد أحمد الطاير عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وحمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشوؤن المالية والإدارية، وماريان كوستش الأمين العام للاتحاد الكرواتي وزلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن اتحاد الإمارات يسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد الكرواتي إلى تعزيز علاقاته مع الاتحادات الوطنية الأوروبية والعالمية، من أجل الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في جميع المجالات الفنية والإدارية والتحكيمية وغيرها.

وقال : " نتطلع إلى الاستفادة من جميع الإمكانيات والخبرة والسمعة التي يمتاز بها الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في شتى المجالات الرياضية، ونحن واثقون أن لدينا الكثير من الإمكانيات التي يمكن مشاركتها مع الاتحاد الكرواتي والتطلع إلى المزيد من التطور لهذه العلاقات في المستقبل القريب".

بدوره أبدى دامير ميسكوفيتش نائب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعتبر نتيجة لعمل دؤوب في تطوير العلاقات الثنائية على مدار سنة كاملة تكللت بتوقيع اتفاقية التفاهم بين الاتحادين، وأكد أنها ستكون مفتاحا رئيسيا لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات على المدى الطويل، مثنيا على الجهود التي يقوم بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي في ربط اتحاد الإمارات لكرة القدم بعلاقات واتفاقيات، من شأنها نقل التطور الرياضي والإداري إلى مراحل أفضل في المستقبل.

وأهدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، قميص منتخبنا الوطني إلى أعضاء الاتحاد الكرواتي وزلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي، كما تسلم قميص منتخب كرواتيا ودرعا تذكارية.

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