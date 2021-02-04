بني ياس يقلب الطاولة على الفجيرة بهدفي المحرمي وبيدرو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق -تصوير – أحمد بدوان

قلب بني ياس الطاولة على ضيفه الفجيرة وحول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم، على ملعب السماوي بالشامخة، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي.

ورفع بني ياس رصيده إلى 29 نقطة محافظاً على المركز الثالث في جدول الترتيب، ليستعيد الفريق توازنه عقب خسارته في الجولة الماضية على ملعبه أمام الوصل، فيما تأزم موقف الفجيرة الذي تلقى هزيمته الـ 12 الموسم الحالي، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.

وكان الفجيرة البادئ بالتسجيل عن طريق الوافد الجديد البرازيلي دوغلاس كوتينهو الذي أحرز هدفاً من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في سكنت الزاوية اليسرى لحارس بني ياس فهد الظنحاني في الدقيقة 13 أنهى به الشوط الأول لمصلحة الضيوف.

ونجح بني ياس في تحويل الدفة لصالحه في الشوط الثاني بعدما عادل النتيجة أولاً عن طريق رأسية المدافع حسن المحرمي في الدقيقة 48.

وأضاف هداف السماوي البرازيلي جواو بيدرو الذي غاب عن الفريق في المباراة الماضية الهدف الثاني برأسية مستغلاً عرضية البديل أحمد أبو ناموس في الدقيقة 78، رفع به رصيده إلى 11 هدفاً ليعتلي صدارة قائمة هدافي الدوري بالتساوي مع ثنائي الشارقة ويلتون سواريز وإيغور كورونادو.

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