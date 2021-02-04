العميد يستعيد نغمة "النصر" بصاروخيتي توزي وعبيد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نجح العميد في استعادة نغمة "النصر" بتغلبه على خورفكان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم مساء اليوم، وبهذه النتيجة رفع العميد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد خورفكان عند النقطة 15 في المركز 11.

وانطلقت المباراة بحذر وجاءت قليلة الفرص من الجانبين مع أفضلية بسيطة للنصر الذي اوجد أول هجمة خطرة في الدقيقة 17 عندما تألق حارس المرمى أحمد ديدا في إبعاد رأسية سيباستيان تيغالي، فيما رد خورفكان بهجمة أكثر خطورة، انفرد على إثرها إسماعيل الحمادي بالمرمى لكنه تباطأ في التسديد قبل أن يتدخّل إبراهيم عيسى حارس مرمى النصر ويتصدي للكرة، واستمر اللعب دون فاعلية من الفريقين إلى أن انتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي.

وجاء الشوط الثاني بسيناريو مشابه، حيث تفوق النصر في الاستحواذ واعتمد خورفكان على الهجمات المرتدة والانتشار الجيد على أرضية الملعب ما أوجد صعوبة للاعبي العميد في الوصول إلى المرمى.

وانتظر النصر الدقيقة 72 ليفتتح التسجيل بواسطة البرتغالي توزي من تسديدة صاروخية من خارج منطقة 18 متر سكنت شباك أحمد ديدا في أول ظهور له مع النسور.

وتمكن البرازيلي رافائيل جويمارايس "دودو" من معادلة النتيجة لخورفكان من ركلة حرة مباشرة ( ق 86) لكن الجزائري مهدي عبيد اختطف هدف الفوز للنصر بتسديدة صاروخية في الوقت القاتل (ق93)، ليقدم أوراق اعتماده في أول ظهور له مع الفريق.

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